Il team di Batman Arkham assume un Product Manager specializzato in giochi come servizi

Dopo aver pubblicato Batman Arkham VR, il team Rocksteady è sparito dai riflettori ma questo non vuol dire che la compagnia inglese non stia lavorando ad un nuovo progetto. Recentemente l'azienda ha assunto Zach Pond, Product Manager che ha già collaborato attivamente con Warner Bros in passato.

Secondo quanto emerso dal profilo LinkedIn di Zach Pond, il Product Manager è specializzato in "GaaS" (Games As A Service, ovvero Giochi come Servizi) ed ha lavorato con WB su progetti come Injustice 2 e La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, implementando le microtransazioni e i consumabili in-game. Il lavoro di Pond ha permesso a Warner Bros di guadagnare oltre cinque milioni di dollari in ricavi dalle microtransazioni per Injustice 2 e ben otto milioni da L'Ombra della Guerra.

Con ogni probabilità quindi il prossimo gioco di Rocksteady integrerà un sistema economico che ricalcherà quello delle già citate produzioni, tuttavia al momento non ci sono dettagli precisi a riguardo. Secondo alcuni rumor, il team inglese sarebbe al lavoro su un gioco dedicato a Superman o su un progetto più a ampio a tema Suicide Squad, restiamo comunque in attesa di annunci ufficiali.