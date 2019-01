Il team finlandese ENCE verrà sponsorizzato da Red Bull

Red Bull è sempre più coinvolta nell'esport: ora ha stretto una partnership con la storica organizzazione finlandese ENCE Esports. Mika Kuusisto, CEO di ENCE, nel comunicato stampa ha dichiarato: "Non potremmo essere più orgogliosi di iniziare a lavorare insieme al nostro nuovo partner."

La Red Bull supporta e sponsorizza non solo personalità dello sport e dell'esport, ma anche organizzazioni come Cloud9, Team North, Team OG, Tempo Storm, 100 Thieves e ora anche ENCE. L'organizzazione ENCE rappresenta squadre e giocatori finlandesi per Counter-Strike: Global Offensive, Rainbow Six, Hearthstone e StarCraft 2.

La partnership con Red Bull, secondo ENCE, darà all'organizzazione l'opportunità di creare più contenuti che "i fan potranno guardare in futuro". ENCE ha dichiarato nel comunicato stampa che "la Red Bull ha dimostrato di essere un precursore per quel che concerne il marketing sportivo e creazione di contenuti" e che la collaborazione tra le due organizzazioni combinerà "le personalità di ENCE" con "la creatività di Red Bull".