Il team al lavoro su Star Citizen e Squadron 42 cresce a 475 dipendenti

Durante un'intervista concessa a DualShockers ha dichiarato che il numero totale di persone coinvolte nello sviluppo di Star Citizen ammonta a ben 475. Al momentoconsta di 5 uffici sparsi in Europa e Nord America.

Contando i cinque uffici di Cloud Imperium Games situati a Los Angeles, Austin, Francoforte, Derby e Manchester (dove risiede la base principale di Foundry 42 con 234 dipendenti), sono in tutto 475 le persone direttamente coinvolte nello sviluppo di Star Citizen e della campagna single player Squadron 42. Numeri perfettamente paragonabili ai progetti tripla A più imponenti, per quello che si presenta come il simulatore di volo spaziale più ambizioso di sempre.

Stando alle parole di Chris Roberts, inoltre, il 2018 sarà un anno molto proficuo per rilasciare nuovi contenuti in termini di gameplay, così da soddisfare l'appetito della community. Ricordiamo che Star Citizen è in sviluppo esclusivamente per PC, anche se al momento è ancora privo di una data di uscita.

Nel frattempo gli sviluppatori hanno mostrato una delle ambientazioni della campagna per giocatore singolo Squadron 42, The Coil.