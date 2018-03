Il Team Liquid sbarca su Clash Royale! Surgical Goblin avrà il ruolo di Capitano

Il, una delle organizzazioni esport più famose e attive sulla scena competitiva internazionale, apre una divisione dedicata a Clash Royale . Rivelato anche il capitano del team: si tratta di, figura emblematica deldi Supercell.

L'annuncio dell'apertura di una squadra dedicata a Clash Royale da parte del Team Liquid arriva con un tweet, che riportiamo in calce alla notizia. Steve "LiQuiD112" Arhancet, Co-CEO del team, sottolinea i passi da gigante che sono stati compiuti da Clash Royale nel mondo degli esport, citando competizioni come il Crown Championship e la nuovissima Clash Royale League.

La notizia arriva in contemporanea con l'annuncio dei primi tre giocatori professionisti che andranno a comporre il roster del team: stiamo parlando di Frank "Surgical Goblin" Oksam, Jarod "Azilys" Quesada, and Thomas "Ace" Jablonski.



Non è un caso che il Team Liquid, che ha le sue radici in Olanda, abbia scelto come capitano proprio Surgical Goblin, il rinomato giocatore olandese che ha da poco superato la soglia dei 600.000 iscritti sul suo canale Youtube.



Surgical Goblin lascia così il Team Queso, nel quale non si può dire che abbia avuto un ruolo da protagonista, specialmente nel corso della Superliga Orange. L'esperto Azilys e la giovane promessa Ace vanno a completare il roster del Team Liquid di Clash Royale, che si inserirà sicuramente tra i grandi nomi del panorama esportivo del mobile game più seguito del momento.