Il team Mkers apre una divisione dedicata a Clash Royale

Dopo i successi ottenuti con Fifa, MotoGp, PES e CS:GO, il team italiano Mkers inizia una nuova avventura nel mondo del mobile gaming, allestendo un team di Clash Royale.

Con la squadra dedicata a Clash Royale, il team Mkers conquista ufficialmente tutte le piattaforme di gioco disponibili, garantendosi una visione a 360 gradi sul panorama esportivo. Proprio di recente, l’azienda finlandese Supercell, publisher di Clash Royale, ha divulgato i propri dati finanziari, dichiarando un utile per il 2017 di oltre 800 milioni di dollari. Il co-founder di Mkers, Thomas De Gasperi, commenta così i dati dell’azienda finlandese:

“Con queste premesse non potevamo non dedicarci anche allo scenario competitivo di Clash Royale. Formare un team è stato impegnativo e ha richiesto diversi mesi di scouting, ma grazie alla collaborazione con Ignazio Sciaccai e con il Clan Revolution (7° nella classifica mondiale) siamo riusciti a concludere una partnership importante che ci posiziona come Leader in Italia nel rispetto della nostra mission, come già avvenuto con titoli come Fifa, MotoGp, PES e CS:GO.”

La gestione sportiva della nuova divisione, che ha appena esordito con ottimi risultati nel torneo organizzato dal team QLASH, è affidata ad Alex Wang, il quale nonostante la giovane età ha dimostrato nel tempo di essere un vero conoscitore del titolo di gioco e un talent scout di livello.

“Abbiamo scelto di puntare su alcuni pro player italiani, potendo attingere ad una grandissima community per puntare alle vette delle più importanti competizioni internazionali. Essere tra i primi sette team in questa fase del torneo che vede la partecipazione delle più forti squadre europee, è una grande conferma – dichiara Sciaccai (nuovo Project Manager per Mkers). Sono convinto che posizionare Mkers tra i primi top team europei, costruendo la giusta fan base, sia un ulteriore incentivo per tutti gli sponsor interessati a presidiare il segmento mobile sul target Millenials“.

Ricordiamo che il team Mkers vanta campioni affermati ed emergenti come Daniele Paolucci “IcePrinsipe”, campione europeo FIFA17, Guilherme Gonzaga, Emiliano Spinelli "S-Venom" e il campione del mondo di MotoGp17 Lorenzo Daretti “Trastevere73”.