Il team TYLOO (CS: GO) entra a far parte delle squadre eSport targate GeForce

annuncia che il team cinese, tra le punte di diamante della scena competitiva mondiale di, è entrato a far parte del gruppo

Tra le squadre CS:GO leader in Asia, TYLOO ha vinto 16 tornei CS:GO nel 2016 e si è aggiudicata il titolo di team campione di The China Cup nel 2017. TYLOO ha un forte seguito di fan con oltre 1 milione di visualizzazioni dei propri live stream. In qualità di team appartenente al gruppo esport GeForce, TYLOO sarà innanzitutto equipaggiata con le famose GPU GeForce Serie 10 e altre soluzioni hardware, avrà priorità per i boot camp negli NVIDIA Esports Studios e riceverà un costante supporto tecnico e logistico da parte di NVIDIA, con l'obiettivo di mettere a disposizione della squadra tutti i migliori strumenti per vincere.

Costituitosi nel 2007, il team TYLOO comprende i seguenti membri: Hui DD Wu, Ke Mo Liu, HaoWen Somebody Xu, Hansel BnTeT Ferdinand e Kevin Xccurate Susanto, l'ultimo arrivato proveniente dall'Indonesia. La tecnologie per il gaming sono parte integrante delle fondamenta di NVIDIA e la passione dell'Azienda per i videogiochi va ben oltre le semplici sponsorizzazioni e tocca tutti gli aspetti del mercato esport, includendo collaborazioni con publisher, giocatori, team e organizzatori dei tornei e tutte le figure coinvolte nella community degli eSport.