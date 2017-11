Il team di Xbox lavora per facilitare la condivisione di immagini sui social

Al momento, una delle priorità del team dial lavoro sulla piattaformaè quello di facilitare ai giocatori la condivisione dei propri screenshot di gioco sui social network Twitter e Facebook.

In seguito all'aggiornamento autunnale che ha donato una ventata di freschezza alla dashboard di Xbox One, Mike Ybarra e compagni stanno cercando la soluzione migliore per velocizzare il processo di condivisione delle immagini sui social network.

Ad oggi la console di Microsoft supporta la condivisione sia su Twitter che su Facebbok, ma il processo richiede di attendere l'upload dell'immagine dapprima sui server di Xbox Live, e in seguito sui social desiderati. Durante la condivisione, inoltre, i giocatori non possono continuare a giocare, scoraggiando così la condivisione istantanea dei migliori momenti in-game. Resta ancora da capire quando arriveranno questi miglioramenti, anche se il progetto è stato segnalato come di alta priorità.