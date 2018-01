Il tedesco SuperJJ si aggiudica il primo Gwent Open del 2018, ecco i dettagli dell'evento

Il terzodella stagione si è riconosciuto in pieno nel modo di dire "", la terza volta è quella buona., infatti, alla sua terza apparizione in un Open, è riuscito ad aggiudicarsi il torneo sconfiggendo in finale unper la prima volta in grado di replicare in LAN le prestazioni fornite Online.

Andiamo con ordine: il terzo Gwent Open della stagione (il primo del nuovo anno) era partito sabato con una vittoria proprio di SuperJJ contro uno dei finalisti dell'ultimo Challenger, Kolemoen. Quest'ultimo, dopo essersi portato in vantaggio per 2-1 nella serie si è dovuto arrendere alla strategia elaborata dall'atleta dei Complexity, volta a contrastare l'ultima fazione rimasta a Kolemoen, i Mostri.

A seguire abbiamo assistito a una partita molto combattuta tra GameKing ed eiSloth conclusasi con la sconfitta di quest'ultimo. Poco dopo, il polacco Adzikov ha affrontato il membro del team cinese Huya, Hanachan, riuscendo dopo numerose apparizioni a rompere la "maledizione" che lo attanagliava e a passare il primo turno. L'ultimo match di sabato, infine, ha visto confrontarsi il vincitore del primo Open, Shaggy, e l'esordiente Cmel, il quale perdendo velocemente la serie in un netto 3-0 ha dimostrato forse di non essere ancora del tutto pronto a palcoscenici così importanti.

Domenica è toccato ancora una volta a SuperJJ aprire le danze nella prima semifinale della giornata dove si è trovato ad affrontare GameKing che, nonostante sia stato spesso elogiato per la calma e la freddezza mostrate in questa serie, ha commesso diversi errori dettati da un evidente nervosismo, complice anche una fortuna non proprio dalla sua parte. Il momento chiave della serie ad ogni modo è stato il mirror tra i mazzi Mostri dei due giocatori. Nonostante GameKing abbia fatto del suo meglio per evitare di subire la stessa sorte toccata a Kolemoen i tech in di SuperJJ si sono rivelati superiori. Il tedesco si è aggiudicato la vittoria nel match-up generando più di 200 punti nel terzo round, chiudendo così la serie sul 3-1 e guadagnandosi l'accesso alla finale.

La seconda semifinale ha visto Adzikov affrontare Shaggy col polacco che di gran carriera si è portato inizialmente sul 2-0 prima di subire il cambio di inerzia dovuto a un paio di topdeck sfortunati che hanno messo in dubbio il risultato della serie, consentendo a Shaggy di riportare la serie sul 2-2. Nella partita conclusiva Adzikov è poi riuscito a recuperare la concentrazione aggiudicandosi il match point, guadagnandosi non solo l'accesso alla finale ma anche un invito al prossimo Challenger di Aprile.

La finale tra SuperJJ e Adzikov, ancora una volta, ha visto il dominatore della Pro Ladder cominciare bene riuscendo a vincere la prima partita. Nei game successivi, però, SuperJJ ha fatto valere tutta la propria esperienza dimostrando anche, tra tutti i partecipanti, di aver avuto la miglior lettura del meta attuale e, dopo aver riportato la serie in parità, è riuscito ad accaparrarsi anche i parziali successivi sconfiggendo Adzikov per 3 a 1 e portando così a casa la fetta principale del montepremi da 25.000$.

Ecco i risultati finali del torneo:

Quanto è interessante?







1 Segnala Notizia Segnala Errori

Jan “” Janssen (Germany) — $10,100Andrzej “” Bal (Poland) — $4,300Elias “” Sagmeister (Austria) — $3,200Raffael “” Iciren (Austria) — $2,350Benjamin “” Pfannstiel (Germany) — $1,400Evgeny “” Androsik (Belarus) — $1,400Zehua "" Zhao (China) — $1,250Nikolay “” Sakharov (Russia) — $1,000Nel caso vi siate persi l'evento e vogliate recuperare le partite potete trovare i vod sui canali Twitch YouTube di CD PROJEKT RED.Con il primo evento dell'anno ormai in archivio, i mesi a venire si preannunciano veramente interessanti per il card game della software house polacca. Nel corso del 2018 , secondo quanto annunciato, CD Projekt Red rilascerà non solo la nuova modalità di gioco ispirata al concettoma anche la tanto attesa campagna single player Thronebreaker