Life is Strange 2: svelate le date di lancio dei tre rimanenti episodi

Square Enix è lieta di annunciare la data d’uscita del terzo di cinque episodi di Life is Strange 2, sviluppato da Square Enix External Studios con Michel Koch e Raoul Barbet del team DONTNOD Entertainment.

L’Episodio 3 di Life is Strange 2, “Wastelands”, uscirà il 9 maggio 2019 su Xbox One, PlayStation 4 e PC (Windows). Sean e Daniel Diaz continuano il loro viaggio verso il Messico e arrivano fino alle foreste di sequoie della California. Qui i fratelli si uniscono ad una comunità di vagabondi che vivono ai margini della società. Questo li porterà a farsi nuovi amici, a superare nuove sfide e anche a scoprire nuove esperienze e altre cose su sé stessi. Tutte queste novità causeranno degli attriti tra i fratelli e solleveranno dei dubbi sul loro rapporto. Riusciranno a rimanere uniti o questa sarà la fine del loro viaggio insieme?

Il team di Life is Strange ha inoltre condiviso con i giocatori i piani per i prossimi contenuti di Life is Strange 2 previsti per il 2019. Il quarto episodio è atteso per il 22 agosto, mentre per il quinto e ultimo bisognerà attendere il 3 dicembre.