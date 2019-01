Il terzo episodio di The Walking Dead Final Season si mostra in un trailer

In vista del lancio del terzo episodio di The Walking Dead: Final Season, intitolato Broken Toys, Skybound Games ha pubblicato un nuovo trailer che ci aiuta riprendere le fila del discorso lasciato in sospeso e offre un assaggio delle nuove peripezie che saranno costretti a vivere Clementine e AJ.

La pubblicazione è fissata per il 15 gennaio in contemporanea su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Per quanto riguarda quest'ultima piattaforma, è bene precisare che The Walking Dead: The Final Season è diventato un'esclusiva del neonato Epic Games Store. Ciò significa che tutti i nuovi giocatori dovranno necessariamente acquistare la stagione attraverso il negozio digitale di Epic. Coloro che invece l'hanno già comprata su Steam prima del fallimento di Telltale Games, potranno invece continuarla sulla piattaforma di Valve senza alcun problema.

La storia del titolo è stata piuttosto movimentata. A seguito della chiusura dello studio di sviluppo avvenuta lo scorso settembre, la serie è stata cancellata dopo solo due episodi (su quattro previsti in totale). Dopo vari tira e molla, a ottobre è stata salvata da Skybound, che ha permesso ai creatori originali di terminare i lavori sulle due rimanenti puntate. Infine, a dicembre è arrivato l'annuncio dell'esclusività per Epic Games Store su PC.