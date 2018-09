Il Tokyo Game Show chiude con 298.000 visitatori, annunciate le date per il TGS 2019

CESA (Computer Entertainment Supplier’s Association) ha annunciato che il Tokyo Game Show 2018 ha chiuso con 298,690 biglietti staccati, segnando così un nuovo record per la storia dell'evento giapponese.

Il Tokyo Game Show 2018 (sottotitolo: Welcome to the Next Stage) ha visto la presenza di 668 espositori, 66 in più rispetto allo scorso anno. La giornata di maggior afflusso è stata quella di domenica 23 settembre, con oltre 123.063 visitatori, il numero totale è stato di 298.690, in netto aumento rispetto ai 254,311 del 2017 e ai 271,224 del 2016.

CESA ha inoltre confermato che il Tokyo Game Show tornerà nel 2019, annunciando le date della prossima edizione, prevista dal 12 al 15 settembre al Makuhari Messe di Chiba.