Il torneo di Quake Champions si apre domani al Lucca Comics & Games 2017

: Domani, presso il, si aprirà il torneo diorganizzato daper la prima edizione dell'. L'evento potrà essere seguito in diretta attraverso i canaliItalia.

Il 3 e il 4 novembre si svolgerà il torneo di Quake Champions all'interno della prima edizione dell'Italian Esports Open 2017 organizzati da ESL, la più grande azienda di esport al mondo, in collaborazione con Lucca Comics&Games, e che si terranno presso l'ex cattedrale di San Romano, chiesa romanica del XIII secolo, oggi sconsacrata, finemente restaurata ed adibita ad auditorium.

Il torneo vedrà il susseguirsi di fasi a giorni e finali dove i gamers si sfideranno per un montepremi di 16.000 dollari giocando uno contro uno e scontrandosi con giocatori a livello europeo e italiano.

I tre professionisti di maggior rilievo presenti nel torneo sono:

Nikita "Clawz" Marchinsky (Bielorussia)

Sander "Voo" Kaasjagere (Olanda)

Anton "Cooller" Singov (Russia)

Tutto l'evento è trasmesso in diretta streaming in italiano sui canali ufficiali di ESL Italia quali Twitch e Facebook. Per informazioni sull'evento Italian Esports Open 2017 – Internazionali d'Italia www.italianopen.eu.