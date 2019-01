Il tour di Gamer Village vi aspetta a Trevi il 25, 26 e 27 gennaio

Nuovo appuntamento per il tour di Gamer Village, con un nuovo appuntamento in programma questo weekend al Centro Commerciale Piazza Umbra di Trevi (PG), per un fine settimana interamente dedicato al divertimento.

Gamer Village Trevi (25, 26 e 27 gennaio)

Appuntamento presso il Centro Commerciale Piazza Umbra (S.S. Flaminia KM. 147, 06039 Trevi PG) per divertirsi con i migliori videogiochi del momento, tra cui FIFA 19, Dragon Ball FighterZ, F1 2018, Street Fighter V e Mario Kart 8 Deluxe, senza dimenticare lo spazio dedicato alle migliori esperienze in Realtà Virtuale per PSVR.

L'Area Gaming targata Gamer Village sarà aperta nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle 10:30 alle 19:30 mentre i tornei (con in palio gadget esclusivi per i vincitori) saranno suddivisi in tre turni giornalieri al via rispettivamente alle 11:30, 15:30 e 17:30. L'iscrizione alle competizioni è completamente gratuita e può essere effettuata presso l'accettazione presente nella galleria del centro commerciale. L'ingresso alle altre attività è invece completamente libero.

Dopo la tappa di Trevi il Gamer Village Tour proseguirà il suo viaggio lungo lo stivale anche nelle prossime settimane. Su Everyeye.it troverete informazioni su tutti gli appuntamenti in programma, con date, città e location di ogni tappa. Per anteprime, foto e curiosità vi invitiamo invece a seguire le pagine social ufficiali su Instagram e Facebook.