Il trailer del nuovo Battlefield di DICE è in lavorazione

Lo scorso mese,ha confermato l'arrivo di un nuovo capitolo della serienel 2018. Prevedibilmente, la curiosità dei fan è volata alle stelle, specialmente per quanto riguarda il setting e l'ambientazione che verranno scelti.

Alcuni rumor al riguardo stanno circolando da molto tempo, e sembrano tutti propendere per la Seconda Guerra Mondiale. Nulla di certo, ma intanto Randy Evans, Senior Video & Media Director/Editor di DICE, ha fatto sapere su Twitter che il reveal trailer di Battlefield 2018 è in lavorazione. Trovate il tweet in questione allegato in calce alla notizia.

Non ha rivelato nient'altro, purtroppo, ma sappiamo che il titolo sarà sicuramente presente all'EA Play 2018 che si svolgerà dal 9 all'11 giugno. Al momento, non è chiaro se verrà mostrato qualcosa prima di quella data. Cosa ne pensate? Quelle sul setting, in ogni caso, non sono le uniche voci che stanno circolando: alcune le ha alimentate il CEO di Electronic Arts stesso, Andrew Wilson, alludendo all'inclusione di alcuni elementi tipici dei Battle Royale come PlayerUnknown's Battlegrounds.

I possessori del Premium Pass di Battlefield 1, intanto, stanno già giocando ad Apocalypse, quarta e ultima espansione del gioco che permette di rivivere alcune delle battaglie più sanguinarie della Prima Guerra Mondiale, come Caporetto e Somme.