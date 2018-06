Il trailer E3 di Cyberpunk 2077 nasconde delle chiavi per scaricare gratis The Witcher 3!

CD Projekt RED ha fatto le cose in grande: alcuni giocatori hanno scoperto che la sequenza di codici digitata nel terminale all'inizio del trailer di Cyberpunk 2077 non è casuale, bensì si tratta di una vera e propria chiave per scaricare gratis The Witcher 3 Game of the Year Edition su Xbox One.

Digitando il codice comparso sullo sfondo rosso del terminale su Xbox Store sarà possibile scaricare gratuitamente The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, un easter egg per festeggiare la pubblicazione del trailer di Cyberpunk 2077.

La corretta funzionalità del codice è stata confermata, non sappiamo però quanti codici ci siano esattamente a disposizione, vi consigliamo quindi di correre a guardare il trailer di Cyberpunk 2077 e digitare velocemente la chiave che apparirà nei primi secondi nella schermata "Riscatta Codice" sullo store Xbox. Buona fortuna!