Il trailer di lancio di GRIS è stato rimosso da Facebook per... riferimenti sessuali

Devolver Digital ha rivelato che il trailer di lancio di GRIS è stato bloccato su Facebook con una motivazione decisamente particolare, relativa alla (presunta) presenza di riferimenti ed allusioni sessuali in una scena...

L'immagine in questione è stata pubblicata su Twitter da Devolver Digital e come potete ben vedere non mostra riferimenti sessuali di alcun tipo, così come allusioni non sono presenti nel trailer e nel gioco completo. Devolver si è detta dispiaciuta per l'accaduto ma la compagnia non può fare nulla a riguardo, se non presentare una contestazione al social network.

Non è chiaro in base a quale parametro abbia agito l'algoritmo di Facebook, il trailer di lancio di GRIS non è certamente un contenuto scomodo e non è escluso che il social di Mark Zuckerberg possa presto rendere nuovamente visibile la clip.