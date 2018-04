Il trailer di Spyro Reignited Trilogy potrà essere visto in Crash Trilogy: ecco come fare!

Dopo tanti rumor, indizi e suggerimenti, Activision ha finalmente annunciato Spyro Reignited Trilogy, in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 21 settembre. In aggiunta a ciò, la compagnia americana ha anche annunciato un'interessante iniziativa per festeggiare il ventesimo anniversario del draghetto viola!

A partire da lunedì 9 aprile, se siete in possesso di una copia di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy potrete guardare il trailer di Spyro Reignited Trilogy inserendo con il vostro joystick il mitico codice (↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← →) nella schermata del titolo di Crash Bandicoot 3 Warped! I più vecchietti di voi lo avranno sicuramente riconosciuto: si tratta di una variante del Konami Code, privo però degli ultimi due tasti. Cosa ve ne pare di questa simpatica iniziativa?

Spyro Reignited Trilogy è stato sviluppato da Toys for Bob e include include l’edizione rimasterizzata dei tre titoli originali di Spyro che hanno dato il via al fenomeno: Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! e Spyro Year of the Dragon. Verrà pubblicato il prossimo 21 settembre su PlayStation 4 e Xbox One, con pieno supporto alle due console premium PlayStation 4 Pro e Xbox One X.