Il trono di Spade, The Walking Dead e Luke Cage tra le Top News di ieri in Serie TV

Mentre il creatore di, commenta i recenti e sconvolgenti avvenimenti del serial tratto dal suo fumetto, l'attoreha definito "brillante" il finale de, aggiungendo che questo avrebbe soddisfatto le sue speranze e aspettative.

Robert Kirkman sui recenti sconvolgimenti proposti da The Walking Dead

È passata già qualche settimana da quando gli sceneggiatori di The Walking Dead hanno ucciso Carl Grimes, ma cosa ne pensa lo stesso Kirkman della tragica scomparsa del suo personaggio preferito? Il noto fumettista ha invero rivelato di essere rimasto sconvolto, specificando che riesce a sopportare questa devastante perdita solo perché conosce già le conseguenze cui porterà la dipartita di Carl.

Il Trono di Spade avrà un finale brillante, parola di

Mentre il finale de Il Trono di Spade appare così lontana, le sue star stanno lodando smisuratamente la conclusione scelta dagli sceneggiatori. È il caso dell’attore Iain Glen, interprete di Ser Jonah Mormont, che recentemente si è detto molto soddisfatto dello script dell’ottava stagione della serie. Il collega Kit Harington, interprete del fan favorite Jon Snow (Il Re del Nord), non prenderà parte a nessuno degli spin-off con cui HBO vorrebbe espandere il già vasto universo di Game of Thrones.

Luke Cage avrà una nuova antagonista!

Secondo quanto rivelato dal portale d’informazione Entertainment Weekly, l’attrice Annabella Sciorra sarebbe entrata a far parte del cast della seconda stagione di Luke Cage. Nota principalmente per aver recitato nel serial I Soprano, la Sciorra dovrebbe interpretare Rosalie Carbone, un personaggio che nei fumetti Marvel Comics è sempre stato un nemico di Frank Castle /Il Punitore.

American Housewife accolgie Nathan Fillion nei panni di Firefly

Sebbene la serie di Firely sia stata piuttosto breve, lo show di fantascienza di Joss Whedon ha lasciato ai fan un’eredità che va ben oltre i 14 episodi della sua unica stagione. I fan più nostalgici potranno presto rivedere Nathan Fillion in due episodi della serie ABC American Housewife, durante i quali pare che l’attore interpreterà sé stesso e indosserà l’abbigliamento della propria controparte di Firefly.

The Handmaid's Tale ci permette di dare uno sguardo al look di Alexis Bledel

Hulu ha recentemente rilasciato in rete una nuova foto dal set di The Handmaid’s Tale per mostrarei fan il personaggio interpretato da Alexis Bledel. Nello show, l'attrice è Emily, una professoressa del college che, prima ancora della guerra, si ritrova non solo ad essere madre, ma anche ad avere una compagna; questo le comporterà purtroppo una serie di punizioni a dir poco crudeli.