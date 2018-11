Il TwitchCon sbarcherà in Europa nel 2019, per la prima volta in assoluto

Il TwitchCon 2018 si è appena concluso in quel di San José, in California, ma i vertici della nota piattaforma di streaming già hanno pensato al futuro annunciando che la prossima edizione si svolgerà per la prima volta in assoluto in Europa, più precisamente a Berlino, dal 13 al 14 aprile 2019.

"Non possiamo attendere un intero anno prima di rifare tutto ciò. Quindi, non lo faremo! Nel 2019 fate spazio ad un secondo TwitchCon. Il 13-14 aprile unitevi a noi presso il CityCube di Berlino in Germania, per il primo TwitchCon europeo di sempre. Sarà la medesima celebrazione di creatori, fan e tutto ciò che amate di Twitch, ma molto più vicina alla community europea", si legge nel comunicato ufficiale.

Tutti i contenuti offerti saranno realizzati su misura per gli spettatori inglesi, tedeschi e francesi, con sottotitoli e interpreti laddove si renderanno necessari. Gli organizzatori hanno annunciato che l'evento sarà aperto a tutti, e che sarà organizzato con la collaborazione di USK, l'ente che si occupa di valutare e classificare i giochi sul mercato tedesco. Gli ospiti non sono ancora stati annunciati, dopotutto mancano ancora molti mesi, ma con tutta probabilità saranno presenti anche i content creator d'oltreoceano, che certamente non perderanno l'occasione di viaggiare nel vecchio continente per incontrare i propri fan.

Ci auguriamo, tuttavia, che non seguano l'esempio dello streamer svedese Jellyzaur, che per il TwitchCon 2018 si è recato nella San José sbagliata, in Costa Rica piuttosto che in California!