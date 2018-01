Il Vault di EA Access accoglie l'arrivo di Black, sparatutto uscito su Xbox e PS2

Il Vault dicontinua ad espandersi con l'arrivo di, sparatutto originariamente pubblicato su PlayStation 2 e sulla prima Xbox durante il 2006.

Al tempo della sua uscita, Black fu particolarmente lodato dalla critica per il suo comparto tecnico e grafico e per il soddisfacente gunplay. Il gioco è ora scaricabile se si è in possesso di un abbonamento a EA Access, il servizio di Electronic Arts disponibile su Xbox One che permette di usufruire di download di giochi gratuiti, di prove in anteprima, e altro ancora. Il gioco è retrocompatibile con Xbox One, quindi risulta anche acquistabile regolarmente tramite l'Xbox Store.

Già riscontrati inoltre i primi miglioramenti grafici: su Xbox One, il gioco gira ad una risoluzione upscalata, e su Xbox One X il numero dei pixel viene moltiplicato per 16 volte rispetto al normale.

In caso voleste provare i benefici di EA Access, vi ricordiamo che l'abbonamento mensile al servizio costa 3,99 euro, mentre saranno richiesti 24,99 euro per quello annuale. Coglierete questa opp