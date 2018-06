Il video This Is America di Childish Gambino ricreato con Fortnite!

This Is America di Childish Gambino è uno dei videoclip più popolari degli ultimi tempi, con oltre 200 milioni di visualizzazioni registrate in un mese. Definito come "il video musicale più bello dell'anno", This Is America è stato ricreato in Fortnite dal team di YouTuber WiziBlimp.

Utilizzando skin come "Bandoliera" e decine di diverse Emote, WiziBlimp ha ricreato fedelmente ogni fotogramma del video This is America in Fortnite Battle Royale, come potete vedere nel filmato pubblicato qui sopra, mentre in calce alla notizia trovate il clip originale del brano di Childish Gambino. Cosa ne pensate del risultato finale?

Continuando a parlare di Fortnite, sapevate che il prossimo aggiornamento introdurrà i trampolini? Epic Games inoltre ha recentemente svelato le prime celebrità che prenderanno parte al torneo Fortnite Pro-Am E3 2018, tra cui Tyler Ninja Blevins e Ali Myth Kabbani, oltre a Mark Markiplier Fischbach e Matthew Nadeshot" Haag, senza dimenticare star NBA come Paul George e Reggie Jackson.