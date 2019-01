Il Videogame di The Lego Movie 2 si mostra in un lungo Gameplay

Annunciato ufficialmente da Warner Bros Interactive Entertainment nel corso del novembre 2018, The Lego Movie 2 - The Videogame sarà pubblicato nel corso della primavera di quest'anno.

Il Titolo si ispira alle vicende narrate in The Lego Movie 2: Una Nuova Avventura, il nuovo film d'animazione con protagonisti i celebri mattoncini, atteso nelle sale cinematografiche nostrane a partire dal prossimo 21 febbraio. Dopo essersi recentemente mostrato tramite la pubblicazione di un primo Trailer ufficiale, The Lego Movie 2 - The Videogame si presenta ora ai videogiocatori tramite un lungo video di gameplay. Quest'ultimo ha una durata di circa quaranta minuti, e consente dunque di dare un primo approfondito sguardo al coloratissimo Titolo. Come di consueto, potete trovare il Video direttamente in apertura a questa news. Buona Visione!

Ne approfittiamo per ricordarvi che la pubblicazione di The Lego Movie 2 - The Videogame è ormai piuttosto imminente. Il Titolo è infatti atteso per il mese di marzo. Nello specifico, il Gioco sarà pubblicato in data 1 marzo su PC, Playstation 4 ed Xbox One. Gli utenti Nintendo Switch dovranno invece attendere qualche settimana in più: The Lego Movie 2 - The Videogame farà infatti il proprio debutto sulla console ibrida della Casa di Kyoto in data 29 marzo.