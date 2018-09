Il Videogames Party arriva a Monza dal 15 al 16 settembre: tornei, premi e postazioni

Il Centro Commerciale Auchan di Monza ospiterà la sesta tappa del Videogames Party Tour 2018, il tour più amato dai videogiocatori arrivato al dodicesimo anno di attività.

Il Videogames Party Tour è stato concepito per offrire agli appassionati la possibilità di toccare con mano le novità del mondo videoludico e coinvolgere tutti, dai giocatori casual ai veri professionisti del settore, il tutto grazie a tornei completamente gratuiti e ricchi premi in palio.

La tappa si svolgerà dal 15 al 16 settembre all'interno della Galleria del Centro Commerciale Auchan che verrà allestita con numerose postazioni per il gioco libero e tornei con tantissimi e interessanti premi in palio come: console, monitor gaming, periferiche da gioco, videogiochi e molto altro ancora!

Il format del VGP FIGHT! si sviluppa in diverse aree:

Area Family Nintendo con i giochi Switch più amati come ARMS, Mario Kart 8 Deluxe, 1-2-Switch, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Hyrule Warriors - Definitive Edition

Area espositiva Warner Games con la linea LEGO Games.

Area Simulatori F1 2018 dove provare l’adrenalinico videogame ufficiale della FIA - Formula One World Championship 2018, dedicato a tutti gli appassionati del settore corse per vivere un'esperienza unica del gioco di F1.

Area eSport Torneistica con ben 5 tornei a premi dei titoli tra i più giocati nel panorama Nazionale.

Sponsor della tappa GameStop Italia che metterà a disposizione diversi premi in palio e che proporrà, durante I due giorni dell’evento, delle offerte da non perdere!

Partner tecnici

LG Electronics Italia sarà lo Sponsor tecnico per tutti gli eventi Videogames Party e fornirà i Monitor Gaming di ultima generazione con tecnologia e design pensati per i giocatori più esigenti. Netgear Italia fornirà l'infrastruttura tecnica per la creazione della rete tra le postazioni gaming per un'esperienza senza LAG e di qualità, grazie a router Nighthawk.

Il programma prevede:

Sabato 15 settembre 2018

Dalle ore 12.00: Apertura Aree

Gioco libero e coaching

Domenica 16 settembre 2018

Dalle ore 10:00 - Apertura Aree | Dalle ore 14:30-15:00 - Tornei

FIFA 18 - modalità 1vs1 - Playstation 4

- modalità 1vs1 - Playstation 4 Call of Duty: WWII - modalità Deathmatch – Playstation 4

- modalità Deathmatch – Playstation 4 Tekken 7 - modalità 1vs1 – Playstation 4

- modalità 1vs1 – Playstation 4 Mario Kart 8 Deluxe - modalità1vs1 - Nintendo Switch

- modalità1vs1 - Nintendo Switch F1 2018 – modalità corsa a tempo – Xbox One

Ore 20:00 Premiazioni e chiusura evento VGP

Il tour raggiungerà nella prossima tappa Villanova di Castenaso - Bologna il 21-23 settembre 2018.