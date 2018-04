Il Videogames Party ritorna a Milano dal 27 al 29 aprile

Il Centro Commerciale Sarca di Sesto San Giovanni (Milano) ospiterà la seconda tappa del Videogames Party Tour 2018. Il tour più amato dai videogiocatori è stato concepito per offrire agli appassionati la possibilità di toccare con mano le novità e coinvolgere tutti, grazie a tornei gratuiti e premi in palio.

La tappa si svolgerà dal 27 al 29 Aprile all'interno della Galleria del Centro Commerciale che verrà allestita con numerose postazioni per il gioco libero e tornei con tantissimi e interessanti premi in palio come: console, monitor gaming, periferiche da gioco, videogiochi e molto altro ancora!

Il format del VGP FIGHT! si sviluppa in diverse aree:

Area Family Nintendo con I giochi Switch più amati come Arms, Mario Kart 8 Deluxe, 1-2-Switch e The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Area Animazione del Videogames Party che con il proprio cast intratterrà il pubblico presente, nessuno escluso, con sfide sul più popolare Party Game del momento Just Dance 2018 di Ubisoft!

Area espositiva Warner Games con la linea LEGO Games.

Area eSport Torneistica con ben 10 tornei a premi dei titoli tra i più giocati nel panorama Nazionale.

Partner tecnici

LG Electronics Italia sarà lo Sponsor tecnico per tutti gli eventi Videogames Party e fornirà i Monitor Gaming di ultima generazione con tecnologia e design pensati per i giocatori più esigenti. Netgear Italia fornirà l'infrastruttura tecnica per la creazione della rete tra le postazioni gaming per un'esperienza senza LAG e di qualità, grazie a router Nighthawk.

Il programma prevede:

Venerdì 27 Aprile 2018

Dalle ore 12.00: Apertura Aree

Gioco libero e coaching

Sabato 28 Aprile 2018

Dalle ore 10.00: Apertura Aree / Tornei dalle ore 15.00

FIFA 18 - modalità 2vs2 - Playstation 4

Call of Duty: WWII - modalità Deathmatch – Playstation 4

Dragon Ball FighterZ – modalità 1vs1 - Playstation 4

Splatoon2 - modalità 4vs4 – Nintendo Switch

Domenica 29 Aprile 2018

Dalle ore 10.00: Apertura Aree / Tornei dalle ore 14.30/15.00:

Fifa18 - modalità 1vs1 - Playstation 4

Call of Duty: WWII - modalità 2vs2 – Playstation 4

Tekken 7 - modalità 1vs1 – Playstation 4

Mario Kart 8 Deluxe - modalità1vs1 - Nintendo Switch

Pokemon Ultra Sole e Ultra Luna - modalità1vs1 – 3Ds

Just Dance 2018 – modalità Top Score - Wii U

Ore 20.00 Premiazioni e chiusura evento VGP

Ospiti della tappa Domenica 29 lo youtuber Federic95ita e la Community di Pokémon Millenium che coinvolgerà tutti gli amanti del mondo Pokémon in un imperdibile raduno ricco di numerose iniziative, tornei, quiz a tema! Per i partecipanti sono previsti esclusivi gadget e sorprese Nintendo! Il tour raggiungerà nella prossima tappa la Sicilia a Milazzo il 12-13 maggio 2018.