Il videogioco LEGO Gli Incredibili annunciato con un trailer

, hanno annunciato oggi, un nuovo videogioco in cui i giocatori potranno controllare i loro personaggi preferiti in sequenze d'azione tratte dai film

I giocatori sono incoraggiati a collaborare utilizzando le abilità e i poteri speciali di ciascun membro della famiglia Parr per sconfiggere il crimine e difendere il loro stile di vita in un mondo LEGO ironico e divertente. LEGO Gli Incredibili sarà disponibile per Nintendo Switch, il sistema digitale di intrattenimento PlayStation4, Xbox One e PC il 15 giugno 2018. Il film Gli Incredibili 2 uscirà nelle sale il prossimo 19 settembre.



"La serie Gli Incredibili è caratterizzata da personaggi con superpoteri, tanta avventura e lavoro di squadra, senza contare le battute, i rompicapo e tutte le sorprese tipiche dei giochi LEGO è un mix perfetto per qualsiasi tipo di giocatore" ha dichiarato Tom Stone, amministratore delegato presso TT Games Publishing. "Con LEGO Gli Incredibili, i fan possono rivivere in prima persona tutte le emozioni dei film e unire le forze di ciascun supereroe della famiglia per la lotta alla criminalità."



"LEGO Gli Incredibili è una fantasiosa rivisitazione in stile LEGO dei film Gli Incredibili e offre ore ed ore di divertimento e creatività,” ha dichiarato Sean McEvoy, vicepresidente, App e giochi digitali, The LEGO Group. "Con i rompicapo da risolvere in modalità cooperativa, il divertimento è assicurato per tutta la famiglia."



"Questo nuovo titolo a tema Gli Incredibili è stato pensato per i fan di tutte le età" ha affermato Lisa Anderson, vicepresidente Giochi, Disney Consumer Products & Interactive Media. "LEGO Gli Incredibili contiene nuove, emozionanti avventure che vedono come protagonisti gli inimitabili membri della famiglia de Gli Incredibili: i loro poteri e la loro convivenza vengono messi alla prova in un mondo LEGO divertente e pieno di sorprese."



Nel gioco, i giocatori potranno esplorare livelli della modalità storia ricchi di azione, insieme a un mondo centrale epico, che include Municiberg e l’isola di Nomanisan, usando le loro super abilità per assicurare alla giustizia i criminali della città. È possibile inoltre creare incredibili costruzioni LEGO, sia da soli che con amici e familiari nella modalità cooperativa da 2 giocatori, per un divertimento raddoppiato.