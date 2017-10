Il videogioco LEGO Ninjago potrà essere provato il 28 ottobre a Milano

: Se siete appassionati di, non potete perdere l'appuntamento fissato per sabato 28 ottobre dalle 16:00 alle 19:00 presso il Mondadori Center in in Galleria Vittorio Emanuele II, con protagonista, il videogioco ufficiale del film.

LEGO Ninjago Il Film: Video Game è un divertentissimo videogioco diviso in otto diverse ambientazioni, che riprendono la trama dell’omonimo film. Grazie a questo videogioco vivremo da protagonisti le avventure di un coraggioso Dojo, lungo uno scenario avventuroso e divertente. Si potranno realizzare punteggi record e affrontare nemici sempre più tosti.

Oltre alla prova del gioco libera su 6 diverse demostation, ci si potrà trasformare per un pomeriggio in un vero e proprio eroe del videogioco, in un’area completamente allestita per l’occasione. Ci sarà la possibilità di una Photo Opportunity per Diventare un Ninja, oppure scegliere di farsi una foto con i personaggi LEGO Ninjago, che saranno presenti nell'area. Sarà anche possibile giocare con i set di costruzioni LEGO Ninjago e ricevere in regalo tantissimi gadget. Per i più piccoli è prevista anche una merenda a metà pomeriggio.