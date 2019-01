Il Vodafone Esport Tour powered by ESL arriva a Bari il 2 e 3 febbraio

Continua il Vodafone Esport Tour powered by ESL: dopo la tappa di Marcianise, il primo weekend di febbraio il torneo di Clash Royale si sposta a Bari presso gli spazi del Centro Commerciale Bariblu (Contrada Giannavello, 70019 Triggiano BA), con tante attività ad accesso libero per tutti.

Dalle 09:00 alle 15:00 di sabato 2 e domenica 3 febbraio sarà possibile iscriversi (gratuitamente) direttamente allo stand Vodafone ESL: il formato della competizione prevede una struttura One Day Cup con i due vincitori dei singoli tornei quotidiani (due turni da 32 giocatori) che guadagneranno l'accesso alla fase finale. Le partite verranno disputate in modalità classica con scontri 1vs1 (durata: 3 minuti), per maggiori dettagli vi rimandiamo al regolamento completo.

Il torneo promosso da Vodafone ed ESL continuerà per tutto il mese di febbraio toccando le città di Palermo, Bergamo, Roma arrivando Bologna ad inizio marzo, in attesa della finalissima online che si terrà a inizio marzo e che mette in palio un pacchetto con due biglietti Premium per partecipare alla ESL One di New York di settembre comprensivo di viaggio e pernottamento per due persone. Inoltre il vincitore si aggiudicherà anche l'accesso come giocatore professionista alla Serie A ESL Vodafone Championship Summer Season 2019.

L'invito è quello di recarvi alla tappa più vicina a voi, dove potrete provare anche il PlayFaster Game, utilizzato da molti sportivi (tra cui i piloti di Formula Uno) per allenare i propri riflessi. Non solo gare e tornei dunque, il Vodafone Esport Tour powered by ESL propone anche attività per tutti e gioco libero nelle postazioni Esport, indubbiamente una buona occasione per socializzare e passare qualche ore di divertimento.