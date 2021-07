ILL, tra horror e iperviolenza: l'inquietante Indie pronto a diventare realtà

Progetto indipendente dalle inquietanti atmosfere, ILL si è mostrato per la prima volta al pubblico quando ancora si trattava di un semplice concept: ora, tuttavia, ci sono importanti passi in avanti.

Al momento del reveal, infatti, il titolo di stampo orrorifico non posava su basi produttive particolarmente solide, privo di un team che potesse dedicarsi a tempo pieno alla sua realizzazione. Nonostante ciò, i primi dettagli su ILL avevano contribuito ad attrarre attorno al progetto l'interesse di una significativa community di appassionati di shooter horror, curiosi di saperne di più su questo Indie dall'animo iperviolento. Con visuale in prima persona e una particolare attenzione nei confronti di dettagli macabri e inquietanti, ILL è riuscito a ritagliarsi un suo spazio tra gli amanti del genere horror, che possono ora festeggiare l'arrivo di importanti aggiornamenti sul processo di sviluppo dell'opera.

Con gli autori che hanno finalmente trovato le risorse per dar vita ad una vera e propria software house indipendente, il cammino di ILL sembra infatti ora essere maggiormente in discesa. Per presentare tutti gli aggiornamenti sulla vicenda, il nostro Marco Mottura ha indagato sui retroscena che caratterizzano il panorama produttivo dello shooter horror. Tutti i dettagli, come da tradizione, sono stati riassunti in un ricco video dedicato, che potete trovare direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!