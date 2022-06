ILL: le mostruosità horror in Unreal Engine 5 si mostrano in un nuovo trailer

Il gran finale del Future Game Show 2022 è stato affidato ad ILL, promettente body horror shooter in sviluppo presso gli studi di Team Cloud.

ILL è un promettente progetto che su Everyeye stiamo seguendo fin da quando si trovava negli stadi iniziali dello sviluppo. Trattasi di un sparatutto in prima persona fortemente orrorifico che vi metterà dinanzi a a mostruosità composte da carne informe e in continuo mutamento. Per fermarle, dovrete sparare dei colpi ben assestati per smembrarle, amputando arti e tagliando teste. Volendo, potrete anche distruggere elementi delle ambientazioni per creare nuove opportunità di fuga o spazi per attaccare. Alcune situazioni di gioco incentiveranno in buon vecchio stealth, una tattica che sembra essere indicata anche come primo approccio alle nuove minacce. Gli sviluppatori hanno inoltre promesso una storia facile a capire e ricca di scioccanti rivelazioni, senza psyco-trip e passaggi troppo complicati.

Il trailer mostrato alla fine del Future Game Show, visibile in apertura di notizia, si è purtroppo esaurito dopo soli 35 secondi, lasciandoci con la voglia di saperne molto di più. Il survival horror, purtroppo, è ancora privo di una data d'uscita e di piattaforme di destinazione precise. In compenso, sappiamo che è in sviluppo su Unreal Engine 5. Volendo, potete seguire la lavorazione (ed eventualmente supportarla con delle donazioni) su Patreon.