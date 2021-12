ILL passa all'Unreal Engine 5: nuovo video teaser per l'horror shooter

Presentatosi al pubblico all'inizio dell'anno, ILL è uno shooter horror iperviolento, che nel corso degli ultimi mesi ha fatto sempre più parlare di sé tra gli appassionati del genere.

Originariamente sviluppato da un team di autori indipendenti dotati di pochi mezzi, il titolo ha nel tempo potuto contare su di interessanti progressi. Tra questi ultimi, spicca ovviamente l'annuncio di questa estate, che ha confermato la creazione di una vera e propria software house da parte degli sviluppatori coinvolti nel progetto. Con la nuova Clout Games al lavoro su ILL, lo sviluppo di questo sparatutto a tinte horror è finalmente entrato nel vivo.



Ora, dal piccolo ma ambizioso team arrivano interessanti novità. È stato infatti confermato che ILL prenderà vita grazie all'Unreal Engine 5, la promettente ultima iterazione del versatile motore grafico di Epic Games. Per offrire un primo assaggio del gameplay dello shooter, inoltre, Clout Games ha pubblicato anche un breve video teaser dell'avventura in prima persona. Il filmato è disponibile direttamente in apertura a questa news: cosa ne pensate, riesce a stuzzicare la vostra curiosità?

Per una visione d'insieme di ciò che attende in questo nuovo horror, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un'anteprima di ILL, a cura del nostro Giovanni Panzano.