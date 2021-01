ILL: alla scoperta di un promettente e violento shooter horror

Il genere survival horror è più vivo che mai: tra pochissimi giorni arriva The Medium su PC e Xbox Series X|S, mentre a maggio toccherà al nuovo capitolo di un simbolo dell'intero genere, Resident Evil Village. Non dimentichiamo neppure The Callisto Protocol, una delle sorprese più interessanti della notte dei Game Awards 2020.

Tra le pieghe dell'horror vogliono farsi largo anche i ragazzi del team indipendente Clout Games, che stanno chiedendo aiuto ai videogiocatori su Patreon per sviluppare ILL, un interessante horror in prima persona con elementi shooter mosso dall'Unreal Engine. Contrariamente a quanto accade in giochi come Outlast e Amnesia, in ILL sembra che la fuga non sia affatto contemplata: in un breve spezzone di gameplay condiviso dalla studio, possiamo vedere il protagonista armato di fucile a pompa smembrare e dissanguare una mostruosità che minacciava di ucciderlo.

Dal video emerge anche la voglia di Clout Games di realizzare un gioco dall'impatto realistico, munito di un motore fisico d'alto livello e un effetto ragdoll credibile, resi possibili dal potente e versatile motore grafico di Epic Games. ILL sembra trovarsi in uno stato primordiale, che lo colloca ancora molto lontano dalla data d'uscita, ma nel frattempo siamo andati alla sua scoperta nel Video Speciale allegato in cima a questa notizia e nell'anteprima di ILL che trovate tra le nostre pagine.