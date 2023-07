ILL tra smembramenti e crafting: nuovi dettagli sull'FPS horror in Unreal Engine 5

A distanza di qualche anno dalla pubblicazione dei primi video gameplay di ILL (a tal proposito, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di ILL), l’interessante horror firmato Team Clout inc. torna a far parlare di sé grazie ad una serie di informazioni apparse sulla pagina ufficiale Steam. Scopriamole tutte.

Una città misteriosa

Sull’intreccio narrativo che fa da sfondo a ILL conosciamo davvero molto poco, ma gli sviluppatori hanno inserito qualche piccolo indizio sul client Valve che può aiutare a comprendere meglio in quale situazione ci ritroveremo a combattere le terrificanti creature. Sappiamo infatti che il protagonista, per circostanze misteriose, raggiunge una piccola città con l’obiettivo di venire a capo dei segreti che nasconde e che sembra stiano dando vita ad un mix di sangue e follia. Presumiamo quindi che si tratterà del classico titolo il cui protagonista si dedicherà all’esplorazione di un luogo apparentemente tranquillo per poi imbattersi in scenari sempre più spaventosi. L’unica certezza è che ILL sarà un survival horror ‘narrative-driven’ e quindi la sua storia avrà un ruolo centrale nell’esperienza di gioco.

Gunplay e crafting

La stragrande maggioranza delle informazioni diffuse di recente dalla software house al lavoro su ILL riguarda il gameplay, che potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. Dalla descrizione dell’horror emerge che la componente survival è piuttosto marcata e che non si tratta di un banale spratutto a base di mostri e sangue. Nella sua discesa in questo inferno, il protagonista dovrà procacciarsi le poche risorse disponibili per fabbricare oggetti utili alla sopravvivenza o per rimettere a nuovo le bocche da fuoco. Stando alle parole degli sviluppatori, ogni strumento di morte ha un feeling realistico e ciò non solo va a marcare le differenze tra le varie armi, ma aumenta sensibilmente la tensione durante gli scontri a fuoco: bisognerà tenere in conto la possibilità che le armi si inceppino, si dovranno contare le pallottole e sarà necessario procedere regolarmente con la manutenzione dell’arsenale. Dovrebbe anche esserci una meccanica legata al potenziamento di pistole e fucili. Oltre a poter utilizzare un’ampia gamma di proiettili diversi, i giocatori potranno anche utilizzare le risorse raccolte per apportare upgrade a maneggevolezza, precisione ed altri aspetti.

Violenza senza precedenti

Le informazioni più interessanti sono tutte relative al comparto tecnico di ILL, visto che sulla carta si tratta di una produzione tecnologicamente avanzata. Non ci riferiamo alla semplice bontà grafica dovuta all’ausilio dell’Unreal Engine 5, ma alla presenza di un’intelligenza artificiale molto promettente ed un elevato livello d’interazione con nemici e scenari. Ma procediamo per gradi. Team Clout inc. assicura che le varie creature che incontreremo nel corso del nostro viaggio si comporteranno in modo credibile e non saranno i soliti mostri che attaccano il bersaglio a testa bassa. Ciò che più sorprende non è la sola presenza di un’IA dagli atteggiamenti imprevedibili, ma anche in grado di soffrire. L’efferata violenza di ILL ha delle ripercussioni anche in termini di gameplay, poiché gli spaventosi corpi dei nemici reagiranno in maniera verosimile al piombo e, in determinate cirostanze, potremmo assistere a scene in cui la creatura è riversa a terra in una pozza di sangue, mentre è in un momento di agonia.

Come se non bastasse, sembrerebbe che vi sia un focus anche sui particolari più crudi e i nostri attacchi potrebbero provocare non solo smembramenti, ma anche la fuoriuscita degli organi o l’esposizione di alcune ossa. Se davvero tutto ciò dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di un’esperienza solo per gli stomaci più forti e anche con un certo grado di rigiocabilità, visto che si potrebbe rivivere più volte l’avventura per sperimentare tutte le possibilità offerte dal combat system. Più criptico è invece il livello d’interazione con gli scenari, visto che viene promessa una fisica realistica grazie alla quale è possibile manipolare oggetti e spostarsi tra gli scenari. Possiamo ipotizzare che il protagonista abbia l’opportunità di buttar giù alcune pareti o distruggere le porte, ma al momento è impossibile comprendere con esattezza quali siano le possibilità offerte in tal senso.

In ogni caso è innegabile che si tratti di una produzione molto affascinante, anche perché rispetto ad altri progetti dello stesso tipo pone l’accento tanto sulla narrazione quanto sul gameplay. L’unico problema è che la data d’uscita sembra ancora lontana e ci vorrà del tempo prima di poter mettere le mani su ILL e scoprire quanto di concreto vi sia nelle parole del team di sviluppo.