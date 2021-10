Illfonic oltre Arcadegeddon: in sviluppo un videogioco di Ghostbusters!

Intervenuto ai microfoni del podcast di Questlove Supreme, il co-fondatore di Illfonic Raphael Saadiq si è lasciato sfuggire un'importante anticipazione sul prossimo videogioco in sviluppo presso la software house americana.

L'alto dirigente di Illfonic e musicista neo soul ha colto l'opportunità offertagli dal podcast per discutere dell'impegno della sua casa di sviluppo californiana oltre il progetto di Arcadegeddon.

Nel corso dell'intervista, Saadiq ha candidamente ammesso che "oltre a Predator Hunting Grounds e Friday the 13th che sono i nostri progetti più recenti insieme ad Arcadegeddon, stiamo lavorando anche a Ghostbusters".

Il co-fondatore di Illfonic non aggiunge ulteriori dettagli, limitandosi così a specificare come il prossimo impegno della software house statunitense specializzatasi in trasposizioni videoludiche di IP cinematografiche sarà appunto ambientato nella dimensione degli Acchiappafantasmi.

Non sappiamo, quindi, se il gioco in questione sarà un tie-in di Ghostbusters Legacy: in tal caso, la data più probabile per l'annuncio di questo misterioso progetto dovrebbe essere quella del 19 novembre, ossia in coincidenza del lancio nelle sale cinematografiche USA (in Italia uscirà un giorno prima) del nuovo film di Ghostbusters.