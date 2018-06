Illusion: A Tale of the Mind è ora disponibile su PS4, Xbox One e PC

Ravenscourt e Frima Studio sono lieti di annunciare che Illusion: A Tale of the Mind è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo si presenta come una nuova avventura con elementi puzzle ambientata nella Parigi del 1920.

Illusion: A Tale of the Mind è un puzzle adventure ambientato nei cabaret della Parigi del 1920. Gioca nei panni di una ragazza di nome Emma e vivi le sue avventure mentre cerca di liberare la mente di suo padre da un uomo pazzo. Intraprendi il suo viaggio attraverso l'occhio dei suoi rapitori, vivendo in un mondo frammentato di vecchi ricordi e ferite infette, che paradossalmente si rivelerà anche un luogo di grandi bellezze e intrighi.

Caratteristiche principali:

Una storia sinistra ma commovente

Bellezza e morte si fondono attraverso l'arte ispirata al surrealismo

Livelli mentali mozzafiato

Racconto oscuro segnato dalla Grande Guerra

Assapora l'orrore della guerra e la fragilità della vita

Vi lasciamo con la descrizione ufficiale di Illusion: A Tale of the Mind fornita dagli sviluppatori: "Innumerevoli ore sono passate nell‘Illusione per creare una singolare esperienza di gioco. Abbiamo creato una storia unica, sinistra e straziante che avrebbe affascinato il pubblico. Siamo orgogliosi di farvi entrare nelle nostre menti creative e spero che apprezzerete l'esperienza tanto quanto noi."