Illusioni ottiche e videogiochi: quali sono quelli basati su questi rompicapi?

Cosa sono e come funzionano le illusioni ottiche? Si tratta di una illusione in grado di ingannare i nostri occhi (e di conseguenza il nostro cervello), guardando una illusione ottica saremo portati a vedere cose che non esistono, con una percezione distorta rispetto alla realtà dei fatti.

Molto popolari sono le illusioni geometriche o basate sulla prospettiva, sui colori e sul contrasto, sulla figure ambigue e distorte. Un semplice esempio? L'illusione ottica di Pac-Man per restare in tema videogiochi, argomento a noi sempre caro. A tal proposito, esistono videogiochi sulle illusioni ottiche? La risposta a questa domanda è positiva, ne abbiamo selezionati alcuni tra i più interessanti scaricabili su PC, iPhone e smartphone Android.



Monument Valley

OVIVO

Perfect Angle

Skibs

Fake Illusions

, quello che ad una prima occhiata potrebbe sembrare un muro invalicabile nasconde in realtà un via d'uscita... il segreto? Guardare le cose dalla giusta prospettiva. Un piccolo cult disponibile su App Store e Google Play, esiste anche un sequel (Monument Valley 2) con un maggior numero di livelli e meccaniche di gioco ancora più complesse. Lo trovate su App Store Google Play al prezzo di 4,49 euro.Un gioco di piattaforme con un tema ben preciso:. Niente è come sembra nel mondo di OVIVO, un gioco pieno di messaggi nascosti e illusioni basate sul dualismo tra il chiaro e lo scuro, tra la luce il buio. OVIVO costa 3.99 euro su Steam Perfect Angle (nome completo: Perfect Angle the puzzle game based on optical illusions) èche propone una serie di enigmi e sfide basate sulle illusioni ottiche. Oltre 100 rompicapi da risolvere affinando le proprie capacità e ragionando sulla prospettiva tridimensionale degli oggetti. Perfect Angle costa 9.99 euro su PC e Mac Skibs è un gioco infinite runner che. Corri tra livelli composti da linee, triangoli, cerchi e quadrati, un groviglio di forme e colori che metterà a dura prova la vostra capacità di riconoscere una illusione ottica. Skibs è gratis su Google Play per Android basate per la maggior parte sui metodi illusori Hermann Grid e Müller-Lyer. Oltre dieci illusioni per un totale di 50 livelli e rompicapi da risolvere con frecce, cerchi, forme geometriche, numeri e colori, un passatempo classico e certamente divertente. Fake Illusions costa 4.99 euro su Steam Su Everyeye.it trovate anche altri rompicapi come l'illusione ottica dell'elefante impossibile