Illuvium: ancora aperte le registrazioni per la Private Beta 1

A fine gennaio sono state aperte le registrazioni per la Private Beta 1 di Illuvium, nel momento in cui scriviamo le registrazioni sono ancora in corso e se siete interessati a provare il gioco in anticipo vi consigliamo di iscrivervi, i posti disponibili sono limitati.

Potete iscrivervi alla Beta Privata di Illuvium dal sito ufficiale del gioco, tutto quello che dovete fare è registrarvi con il vostro account di Illuvium e attendere, se verrete selezionati riceverete una email e tutte le indicazioni per scaricare il client e iniziare a giocare.

La fase Beta Privata 1 non ha ancora una data di partenza ma la sessione di test dovrebbe partire nel primo trimestre di quest'anno, i giocatori selezionati potranno provare in anteprima alcuni aspetti del gioco con l'obiettivo di fornire preziosi feedback in vista del lancio della versione definitiva. Durante la Private Beta 1 non sarà possibile provare il PvP ma solamente il PvE, ovvero giocare contro bot contratti dall'IA, il supporto per le sfide contro altri giocatori verrà aggiunto presumibilmente in una delle prossime sessioni di test.

Come funziona Illuvium? Su Everyeye.it vi abbiamo parlato approfonditamente di questo titolo che ha subito riscosso una buona accoglienza, un mix tra GDR e Autobattler con i mostri che ha tutte le carte in regola per conquistare il grande pubblico.