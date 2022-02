Illuvium: in arrivo i rimborsi per la truffa su Discord ai danni del Metaverso NFT

Mentre Illuvium si prepara ad entrare in Private Beta, il Metaverso a base di NFT ispirato a Pokémon permetterà agli utenti truffati qualche settimana fa di ricevere un rimborso totale.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, lo scorso 31 dicembre 2021 è stato eseguito un particolare attacco sul server Discord di Illuvium attraverso il quale sono stati superati anche sistemi di sicurezza come l'autenticazione a due fattori. Senza entrare troppo nel dettaglio, i malintenzionati sono riusciti a reindirizzare alcuni utenti del Metaverso su un finto negozio e gli hanno sottratto i fondi: la vicenda dovrebbe aver colpito poco più di 40 utenti per un totale di 150.00 dollari rubati. Nel corso delle ultime ore, però, il team di sviluppo di Illuvium ha pubblicato un form da compilare per richiedere un rimborso dei fondi sottratti illecitamente con questa truffa su Discord. Ovviamente prima di procedere con la restituzione, verranno eseguite delle verifiche da parte degli sviluppatori per avere la certezza che coloro i quali hanno fatto la richiesta sono effettivamente stati colpiti dalla truffa.

Sul portale ufficiale di Illuvium non solo sono stati diffusi tutti i dettagli sulla vicenda, ma è anche stato spiegato come il server Discord abbia subito grosse modifiche per essere così un ambiente più sicuro per tutti.