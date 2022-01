Illuvium: Beta in arrivo per il gioco a base di NFT ispirato a Pokémon

Sulle nostre pagine vi abbiamo parlato a più riprese del Metaverso a base di NFT chiamato Illuvium, il quale fonde meccaniche tipiche dei giochi Pokémon a quelle degli auto-battler. Stando alle ultime informazioni ufficiali, la Closed Beta del gioco dovrebbe arrivare molto presto.

Inizialmente prevista per lo scorso agosto 2021, il team di sviluppo ha finalmente comunicato ai fan del progetto che le iscrizioni alla Private Beta del gioco sono ufficialmente state aperte. Chiunque sia interessato a testare il gioco a base di NFT potrà compilare un form con una serie di dati e richiedere di diventare un tester, sebbene saranno solo in pochi ad essere selezionati. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, la Private Beta non includerà meccaniche PvP e permetterà ai giocatori di provare la modalità sopravvivenza contro bot controllati dall'intelligenza artificiale. La modalità PvE in questione dovrebbe consentire ai giocatori di sfidare numerose creature di difficoltà crescente fino a quando non si subirà una sconfitta. È improbabile che filmati di gameplay possano emergere da questa Beta, poiché nella descrizione della stessa si parla di un accordo di non divulgazione da firmare da parte dei partecipanti.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che in rete è già disponibile un video gameplay del Metaverso NFT di Illuvium.