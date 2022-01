Illuvium: come ottenere NFT e tutto quello che c'è da sapere sul gioco stile Pokemon

Il concetto di NFT e criptovalute applicato ai videogiochi sta prendendo sempre più piede nel corso degli ultimi mesi, con la comparsa sul mercato di un numero sempre maggiore di prodotti basati sull’utilizzo di queste meccaniche (se volete saperne di più vi consigliamo di recuperare il nostro speciale su Metaverso, Blockchain e NFT).

È questo il caso anche di Illuvium, un peculiare progetto sviluppato dall’omonima software house che si presenta come un gioco di ruolo open world all’interno del quale i giocatori potranno sfruttare la blockchain di Ethereum integrata nelle meccaniche di gameplay per ottenere NFT, tramite mining, cattura o combattimento. Gli NFT che popolano il mondo di gioco di Illuvium si trovano infatti sotto forma di creature animali le quali possono essere combattute e catturate per essere poi aggiunte alla collezione del giocatore ed utilizzate in per combattere in battaglie future, con meccaniche che in questo senso risultano simili a quelle tipiche della serie Pokémon. Queste creature, chiamate Illuvials, sono però anche NFT, e, in quanto tali, possono essere liberamente vendute ed acquistate sfruttando il mercato interno del gioco e quindi diventare una fonte di denaro reale per i giocatori.

In aggiunta agli NFT, all’interno di Illuvium sarà presente anche un sistema di ricompense basato su una valuta in-game chiamata anch’essa Illuvium (ILV): i giocatori potranno guadagnare unità di questa moneta virtuale attraverso una serie di attività piuttosto classiche, come completare quest e vendere oggi craftati personalmente, e potranno poi utilizzarla a loro volta per fare i propri acquisti. In alternativa, è possibile ottenere Illuvium anche tramite l’acquisto diretto sui principali portali di compravendita di criptovalute, dove è quindi possibile anche rivendere le proprie riserve di ILV in cambio di denaro reale, e dove lo stesso Illuvium sarà soggetto alle fluttuazioni del mercato.

Come iniziare a giocare

Il gioco non è ancora disponibile, poiché dovrebbe arrivare in Beta nei primi mesi del 2022, ma è già possibile registrarsi sul sito illuvium.io. Potete effettuare la registrazione con account gratuito oppure account Premium a seconda delle vostre necessità. Il profilo base, gratis, è ovviamente la scelta migliore per iniziare.

Come ottenere NFT

Come già detto in apertura, in questo gioco gli NFT sono in larga parte rappresentati da creature chiamate Illuvials, le quali potranno essere catturate dopo essere state sconfitte in combattimento, ed utilizzate per scontri futuri come nella serie Pokémon. Per poter catturare un Illuvials e portarlo con voi avrete però bisogno di contenerlo all’interno di un oggetto chiamato Frammento, all’interno del quale potrà anche recuperare la salute dopo ogni battaglia. All’inizio del gioco potrete ottenere solo frammenti gratuiti, i quali possono contenere soltanto Illuvials comuni e di scarso valore, ma mano a mano che progredirete all’interno del gioco potrete ottenere e acquistare frammenti sempre migliori per collezionare creature sempre più rare. I livelli di rarità degli Illuvials sono tre, in ordine dal minore al maggiore: splendente, dorato e olografico.

Combattimento e classi

Ogni Illuvial possiede caratteristiche uniche e una classe particolare: due o più Illuvials possono formare tra loro delle Sinergie se le loro classi hanno delle affinità, una cosa estremamente utile sul campo di battaglia, dove le vostre creature otterrebbero in questo modo dei vantaggi in combattimento. Per sfidare un altro giocatore casuale si dovrà accedere al matchmaking casuale fornito dall’Arena Classificata, ma sarà anche possibile preparare scontri tra giocatori specifici ai quali potrà assistere anche il pubblico con tanto di possibilità di piazzare scommesse sul vincitore. I combattimenti vengono svolti attraverso un funzionamento da auto-battler: non sarete quindi voi a combattere direttamente sull'arena dello scontro, ma molto dipenderà dalle statistiche e dalle sinergie che sarete riusciti a creare tra le vostre creature.

Come guadagnare

Una volta ottenuti alcuni NFT potrete venderli liberamente nel mercato interno del gioco, dove ogni giocatore potrà scegliere senza alcuna restrizione o commissione il prezzo a cui vendere i propri token digitali e il prezzo a cui acquistare quelli degli altri. Tutte le transazioni del mercato interno vengono pagate con Illuvium, una criptovaluta che può poi essere associata ad un qualsiasi wallet virtuale e rivenduta poi sul mercato reale di compravendita delle criptovalute, ricavandoci così denaro reale.

Se volete vedere un primo assaggio del gioco vi suggeriamo di dare un'occhiata al breve gameplay di Illuvium.