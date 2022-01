Illuvium: quattro salti a Crimson Wastes nel video gameplay del Metaverso NFT

Il fenomeno in espansione dei videogiochi su blockchain spinge gli sviluppatori di Illuvium a celebrare il nuovo anno con un video gameplay inedito ambientato nelle Crimson Wastes, una delle tante ambientazioni da esplorare in questo Metaverso NFT basato sulla criptovaluta ILV su rete Ethereum.

Con Illuvium, gli sviluppatori dell'omonima software house promettono di portare una ventata di freschezza nel genere degli auto battler attraverso una generosa iniezione di contenuti ruolistici da fruire in un contesto ludico dall'economia decentralizzata: non è un caso, quindi, se il progetto viene già annoverato tra i migliori giochi NFT di inizio 2022. Sfruttando le blockchain di Ethereum, gli esploratori di Illuvium possono infatti intraprendere l'esplorazione di territori fantasy gestiti dagli altri utenti e sfidarli in battaglie da svolgersi su scacchiere digitali dove collocare gli Illuvials, creature NFT da accudire, personalizzare, evolvere e scambiare con la community.

La forte stratificazione degli Illuvial in classi con affinità, tratti e abilità ben distinte è alla base del sistema economico e ludico di questo Metaverso GDR: starà ai giocatori, quindi, decidere se dedicarsi alla sola acquisizione e compravendita di queste creature fantasy o, magari, sfruttare la natura free roaming del titolo per accedere liberamente all'ampio ventaglio di esperienze di gameplay disponibili nei diversi territori virtuali in cui è suddiviso l'universo NFT di Illuvium.

Per un ulteriore approfondimento sul tema, vi invitiamo a rimanere su queste pagine per leggere il nostro speciale dedicato al gaming su blockchain tra Metaversi e NFT, con tutte le riflessioni e le considerazioni di Francesco Fossetti sul fenomeno videoludico (e non solo) degli ultimi mesi.