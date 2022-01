Illuvium: alla scoperta del Metaverso NFT tra le avventure GDR e gli auto battler

Dopo la sorpresa del Metaverso NFT di Star Atlas, la popolarità delle esperienze videoludiche legate alle criptovalute e alle ultime tecnologie delle blockchain non smette di crescere e abbraccia, con Illuvium, le avventure ruolistiche a mondo aperto ibridate agli auto battler.

Nel descrivere il loro nuovo progetto, gli autori di Illuvium spiegano infatti di aver voluto realizzare un GDR open world costruendolo attorno alle blockchain di Ethereum: una volta entrati in questo Metaverso online, gli esploratori di Illuvium possono viaggiare e intraprendere numerose battaglie per acquisire nuove personalizzazioni e creature inedite da inserire nel proprio esercito.

Ogni potenziamento sbloccato sarà proposto con la formula ormai nota degli NFT, dando così modo agli utenti di acquistare e rivendere in maniera autonoma ciascun elemento ingame ottenuto appoggiandosi ai marketplace più frequentati di blockchain e token non fungibili basati su criptovalute come, appunto, Ethereum.

Sul fronte del gameplay, il Metaverso NFT di Illuvium è caratterizzato da un sistema di esplorazione free roaming con inquadratura in terza persona dall'approccio platform-adventure, ma con battaglie da svolgersi su di una scacchiera virtuale dove collocare le creature sbloccate (gli Illuvials). Ciascun Illuvial possiede affinità, classi, tratti e abilità differenti: starà al giocatore capire come catturarle, potenziarle e, nel caso, fonderle per creare forme più potenti.