ilMasseo è il Re di Twitch Italia, Fortnite categoria più seguita: le statistiche globali

Gli ultimi dati riguardanti canali e categorie Twitch più popolari su Google, raccolti e pubblicati da Superdry a partire dalle analisi di Big G durante l’intero 2021, ci svelano quali sono non solo gli streamer più seguiti al mondo e la categoria di videogiochi più amata dagli spettatori, ma anche il Re di Twitch Italia: Edoardo “ilMasseo” Magro.

Lo streamer originario di Dolo, difatti, stando alle ricerche di Superdry si colloca al primo posto tra gli streamer italiani, contando su un totale di 1.515.325 follower e, a oggi 7 dicembre 2021, 1.431 ore di diretta per quasi nove milioni e mezzo di views in un anno.

Il videogioco preferito dagli spettatori italiani, invece, è Fortnite: il titolo battle royale firmato Epic Games si mantiene al gradino più alto del podio del Belpaese. Lo stesso risultato, però, lo ottiene anche su scala globale in quanto risulta essere la categoria più vista in ben 106 Paesi, con un dominio assoluto in Europa e Africa. Di seguito si trova Minecraft, prediletta da 51 Paesi (specialmente in America Latina e Asia), mentre GTA V è la più seguita in Cina e Bangladesh, e Genshin Impact e Valorant chiudono la lista spopolando rispettivamente in Singapore e Turchia.

I dati degli ultimi 12 mesi ottenuti da Superdry confermano poi il successo assoluto di Ninja anche nel 2021, raggiungendo la vetta della classifica in 46 Paesi. Segue TommyInnit, numero uno in 36 Paesi e detentore del Guinness World Record per il canale Minecraft più seguito su Twitch a soli 17 anni. Al terzo posto, dunque, c’è AuronPlay. Pokimane si aggiudica invece il quarto posto con il primato in 12 Paesi, mentre star degli esport come Faker e s1mple sono al sesto posto a pari merito con la prima posizione in 7 Paesi ciascuno.

A farsi un nome nel 2021 è stata anche Amouranth, controversa streamer che però potrebbe meritarsi una categoria a sé stante a causa della varietà nei contenuti che propone su Twitch.