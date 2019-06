Gli Imagine Dragons invadono Beat Saber con un nuovo DLC

Siete in possesso di un visore per la realtà virtuale come il PlayStation VR e siete fan sfegatati degli Imagine Dragons? Allora non potete assolutamente perdervi il nuovo DLC di Beat Saber contenente alcuni dei maggiori successi della celebre band.

Ecco di seguito l'elenco completo dei brani inclusi nell'Imagine Dragons Music Pack:

Bad Liar

Believer

Digital

It’s Time

Machine

Natural

Radioactive

Thunder

Warriors

Whatever It Takes

All'interno del DLC troverete anche un nuovo ambiente che farà da sfondo alle vostre partite e si adatterà meglio a questi brani. Chiunque possieda la versione base del gioco su PlayStation 4può acquistare singolarmente le canzoni dell'elenco al costo di 1,99 euro o l'intero pacchetto a 12,99 euro. Chi deve invece acquistare il gioco, può risparmiare qualcosina sul bundle Beat Saber + Imagine Dragons Music Pack a 39,99 euro.

Vi ricordiamo che l'editor di Beat Saber è arrivato con uno dei recenti aggiornamenti del rhytm game, grazie al quale è ufficialmente uscito dalla fase di accesso anticipato.