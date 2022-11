Immagina di andare al concerto di Kendrick Lamar e usare PS Vita per fare foto e video

Kendrick Lamar si è esibito qualche giorno fa alla O2 Arena (conosciuta anche come North Greenwich Arena) a Londra, evento che ha attirato ovviamente decine di migliaia di supporter dell'artista e rapper di Compton. Fino a qui tutto normale...

Il concerto è diventato estremamente virale sui social per un motivo ben preciso, ovvero lo scatto di un fan intento a registrare video e scattare foto con PlayStation Vita, una console con ormai dieci anni sulle spalle e che può contare su una fotocamera di basso livello, sicuramente inferiore a qualsiasi ottica montata al giorno d'oggi anche sul più economico degli smartphone.

Non è chiaro se il fan stesse cercando effettivamente di scattare foto o registrare video o se semplicemente volesse utilizzare il display per veder meglio Kendrick sul palco, anche se a giudicare dalle foto, il supporter si trovava comunque molto molto vicino all'artista.

Negli ultimi tempi vediamo sempre più spesso video di concerti ripresi in 3D con il Nintendo 3DS mentre è la prima volta (almeno, documentata) che capita di vedere una PlayStation Vita utilizzata come foto/video camera ad un concerto. Chissà che non sia appena nato un nuovo trend capace di ridare nuova vita alla sfortunata console portatile Sony, lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.