Immaginando Final Fantasy 9 Remake: se esiste, noi lo vorremmo proprio così

Dopo la valanga di rumor che ha coinvolto Square-Enix, le voci che vedono Final Fantasy 9 Remake come un progetto realmente esistente si fanno sempre più assordanti. Sul tema, le acque all'interno della community sono già piuttosto mosse, ma in molti sognano di poter rivivere la nona avventura della saga in alta definizione.

Se Final Fantasy 9 Remake arriverà davvero nell'estate 2024, come lascerebbero credere alcune indiscrezioni, ci sono diverse cose che ci piacerebbe veder ritornare.

Già solo reimmaginare in grafica moderna la scena di apertura del gioco è un sogno: la principessa Garnet che si stropiccia gli occhi per poi affacciarsi sulla meravigliosa Alexandria, Gidan e la banda dei Tantarus intenti a progettare il rapimento della figlia di Brahne durante lo spettacolo "Sarò il tuo passerotto", lo Scenalante che solca i cieli della città sotto lo sguardo curioso del piccolo Vivi...

Un sogno a occhi aperti

Per aumentare il livello di coinvolgimento, sarebbe molto gradita l'aggiunta di un doppiaggio che possa rendere al meglio le interazioni dei personaggi e l'atmosfera scanzonata del gioco. Contestualmente, la già ottima colonna sonora, composta da Nobuo Uematsu, potrebbe prevedere ulteriori arrangiamenti orchestrali, come già accaduto per Final Fantasy 7 Remake. La grafica della corrente generazione consentirebbe naturalmente di avere anche delle ambientazioni particolareggiate e visivamente sorprendenti, con modelli dei personaggi ricreati ed effetti di luce e ombra più accurati. Per la nona fantasia finale, sarebbe più appropriato mantenere uno stile più cartoon, più fiabesco, anziché ricercare un fotorealismo, considerando la specifica direzione artistica di questo episodio (un po' come fatto nel Fan Remake di Final Fantasy 9).

La World Map potrebbe essere suddivisa in macro-aree, un po' come si è scelto di fare in Final Fantasy 7 Rebirth, consentendo un'esplorazione abbondante senza sacrificare le prestazioni. Si potrebbero anche approfondire alcune zone, o alcuni minigiochi, come le stupende avventure del "Becca qui, Chocobo" (del salto con la corda facciamo a meno, grazie). Al contempo, questa potrebbe essere un'occasione per approfondire alcuni retroscena sul mondo di Gaia.

Un remake potrebbe intervenire anche sul sistema di combattimento, ricercando una formula ibrida fra ATB e action, come già abbiamo visto con il rifacimento di Final Fantasy 7 Remake. Final Fantasy 9 ha un interessante sistema di classi e abilità che dovrebbe essere mantenuto fedelmente, magari migliorando meccaniche come la Trance, che si attiva automaticamente al riempimento dell'omonima barra (spesso in combattimenti minori) e ripensando gli scontri casuali. Al contempo, un compito importante che il remake di Final Fantasy 9 avrebbe è quello di racchiudere nel gioco lo spirito dell'opera originale, senza snaturarla. Questo significa preservare gli elementi fondamentali che lo hanno reso così speciale, come la storia, i personaggi, l'umorismo, i temi e la nostalgia.

Certo è che, a prescindere dalla reale esistenza o meno del progetto, sarebbe bello riassaporare alcuni dei momenti più emozionanti di Final Fantasy 9, ma anche riscoprire bellissime location come il Villaggio dei Maghi Neri, vedere come sarebbe ripensata la sagra della caccia di Lindblum oppure assistere ancora una volta al finale, magari con ulteriori scene di approfondimento.

E voi? Vorreste un Final Fantasy 9 Remake? Nel caso, come ve lo immaginereste?