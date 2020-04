Ecco a voi le prime immagini del DualSense, il nuovo controller di PS5!

Sorprendendo un po' tutti, Sony ha ancora una volta svelato un nuovo "pezzo" della sua PlayStation 5 con un articolo sul suo blog ufficiale e questa volta si parla di DualSense, ovvero il controller di prossima generazione.

Il pad di PS5 non si chiamerà DualShock 5 e questo cambio di nome dopo ormai 4 generazioni è dovuto principalmente alle nuove funzionalità della periferica. Oltre al feedback aptico di cui si è già ampiamente discusso, il controller integrerà anche dei grilletti dotati di resistenza meccanica. La vera novità annunciata questa sera da Sony consiste nella presenza di feedback aptico anche sui due grilletti, in maniera simile a quanto visto nell'attuale generazione sul pad di Xbox One. Altra importante novità riguarda la presenza di un microfono integrato, grazie al quale qualsiasi giocatore potrà agilmente interagire con i propri compagni di gioco (o di party) senza necessariamente ricorrere a periferiche esterne. Anche la forma del pad è leggermente cambiata per migliorarne l'impugnatura e permettere agli ingegneri di inserire i nuovi componenti legati ai grilletti in maniera perfetta all'interno della scocca, che è ora in parte nera e in parte bianca.

Tornano anche il touchpad e la light bar, sebbene la luce si diffonda esclusivamente dai led posizionati tutt'intorno al touchpad e non vi sia alcun dispositivo nella parte alta del pad, tra le due coppie di tasti dorsali. Ultimo cambiamento riguarda il tasto Share, che lascia il posto alla nuova funzionalità che prende il nome di Create e della quale verranno forniti nuovi dettagli prossimamente. Si parla infine della batteria del controller continua ad essere integrata e il colosso giapponese promette un'autonomia degna del suo predecessore nonostante ne sia stato ridotto il peso.

Non ci sono informazioni ufficiali sulla porta per la ricarica della batteria e sul collegamento alla console, ma stando alle immagini dovrebbe trattarsi di una porta USB di tipo C.