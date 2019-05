Immergiti nei misteri di Oakmont con il nuovo video di The Sinking City

Bigben e Frogwares Studio pubblicano oggi l’inedito video gameplay A Delicate Matter, una missione di The Sinking City disponibile nelle prime ore di gioco del titolo. Il filmato mostra il funzionamento delle principali meccaniche d’investigazione.

Durante la missione, Mr.Throgmorthon, leader di una delle principali famiglie di Oakmont, chiede a Charles di esaminare attentamente una questione decisamente delicata: un mercante d’arte rubata, poco prima di chiudere la vendita di un oggetto di valore, è misteriosamente scomparso e Mr.Throgmorthon, essendo interessato al prezioso manufatto, vuole scoprire quanto accaduto.

Grazie all’evolversi dell’indagine, il giocatore si rende nitidamente conto di come la trama di The Sinking City sia molto più articolata di quanto non sembrasse all’inizio. Senza alcun suggerimento infatti, il giocatore dovrà interrogare quanti più testimoni possibili per tutta la città al fine di trovare una logica e collegare tutti i pezzi dell’intricato puzzle.



I fan di The Sinking City hanno la possibilità di effettuare il pre-order potendo approfittare di bonus esclusivi. Comincia al meglio l’avventura con la Day One Edition. Questa versione di The Sinking City include il DLC Pack Investigatore e una mappa fisica di Oakmont. Tutti i misteri verranno svelati dal 27 giugno PlayStation 4 and Xbox One.