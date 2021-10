IMMORTAL And The Death That Follows: un primo sguardo al brutale roguelike su PC e console

Il collettivo di sviluppatori indipendenti di Mishura Games delizia i patiti di beat'em up a scorrimento con le primissime scene di gameplay di IMMORTAL: And The Death That Follows, una brutale avventura roguelike per PC, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S.

L'impianto di gioco eretto dal team estone di Mishura per dare forma a IMMORTAL si appoggia a un sistema di combattimento "libero", basato cioè sull'acquisizione di mosse, attacchi e tecniche sempre nuove per avere la meglio sulle orde di nemici.

Come sperimentato dagli emuli di Zagreus in Hades, anche in IMMORTAL la struttura roguelike del gameplay si riflette ovviamente sulla trama e sul suo svolgimento. Al centro di tutto troveremo lo spirito irrequieto di Fudo, il Re della Saggezza del buddhismo che dovrà espiare le proprie colpe combattendo contro le schiere di mostri e creature ancestrali che proveranno a fermare la sua fuga da una prigione interdimensionale per semidei.

Ogni sconfitta riporterà il nostro alter-ego al punto di partenza e lo costringerà a dimenticare le tecniche e le abilità apprese, ma l'esperienza acquisita gli consentirà comunque di evolvere gradualmente i poteri per aumentare le probabilità di sopravvivenza contro i nemici dei livelli più avanzati.

Rimaniamo perciò in attesa di scoprire il periodo di lancio di IMMORTAL: And The Death That Follows su PC, Switch, PS5 e Xbox Series X/S , nel frattempo vi lasciamo al reveal trailer e alle prime immagini ingame.