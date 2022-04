Immortal Fenyx Rising 2 esiste davvero? Nuove possibili conferme

Immortals Fenyx Rising di Ubisoft avrà un sequel? Non ci sono conferme ma se ne parla da tempo e adesso nuovi indizi sembrano confermare la produzione di un secondo gioco della serie del publisher francese.

Il producer di Immortals Fenyx Rising ha iniziato a lavorare su un gioco non ancora annunciato nell'aprile 2021, in sviluppo negli studi di Ubisoft Quebec. Le tempistiche di inizio lavori sono simili a quelle dichiarate da Tom Henderson, che a marzo ha confermato l'esistenza di Immortals Fenyx Rising 2, a suo dire in lavorazione proprio negli studi del Quebec di Ubisoft.

I lavori sul gioco sarebbero iniziati alla fine del 2020 dopo il lancio di Immortals Fenyx Rising, il titolo ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica, vendendo bene su tutte le piattaforme, con ogni probabilità quindi un sequel appare scontato, anche se ribadiamo assolutamente non sicuro almeno per il momento.

Ubisoft è al lavoro su tanti progetti per i prossimi anni e Immortals Fenyx Rising 2 potrebbe essere uno di questi, presentato inizialmente come uno "Zelda Like" intitolato Gods & Monsters, il titolo ha subito successivamente un reboot interno con conseguente cambio di direzione e nuovo nome. Il futuro del franchise è però ancora tutto da scrivere.