Immortal Fenyx Rising: introdotto il supporto al feedback aptico del DualSense su PS5

Tramite la pubblicazione di una nuova patch, Ubisoft ha apportato tutta una serie di correzioni e migliorie al suo Immortal Fenyx Rising, action game esteticamente ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che ha saputo sorprendere in positivo critica e giocatori sin dalla sua entrata in scena a dicembre.

L'aggiornamento verrà reso disponibile a brevissimo (il rollout è iniziato proprio alle 15:00 di oggi, giovedì 14 gennaio) su tutte le piattaforme, e sarà utile a spianare la strada al DLC A New God, atteso al lancio per il 21 gennaio. Tra le altre modifiche più importanti troviamo anche diverse correzioni legate alla localizzazione del gioco nelle varie lingue, oltre a numerosi fix per bug e problemi tecnici minori, riguardanti in particolar modo la versione PC del titolo.

Da sottolineare, infine, l'introduzione del supporto al feedback aptico per il DualSense di PlayStation 5, che d'ora in avanti si attiverà automaticamente durante l'esecuzione di determinate azioni nei combattimenti. Potrebbe trattarsi di un'aggiunta importante per i possessori della console Sony, potenzialmente in grado di rendere ancor più profonda e immersiva l'esperienza ludica proposta da Ubisoft con il suo action game open world.

Immortal Fenyx Rising è disponibile per PC, PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia. Recentemente è stata annunciata la data di lancio dell'Artbook ufficiale del gioco.